Dreiging Nieuwkoop: niet naar de markt of juist wel?

Deskundige: 'winkels Regthuysplein binnen jaar dicht'

17:30 Het is ‘vijf over twaalf’ voor de winkeliers aan en in de directe omgeving van het Regthuysplein. ,,Als er niks verandert, zijn ze binnen een jaar allemaal dicht’’, voorspelt de door de gemeente Nieuwkoop ingeschakelde retaildeskundige Cor Molenaar.