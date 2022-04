Drempel om het theater te bezoeken ligt nog té hoog: ‘In de eerste weken moesten bezoekers duidelijk een drempel over’

Ruby (17) is Europees kampioen en gaat nu voor wereldheer­schap­pij: ‘Na toernooi heb ik trek in kapsalon’

Sport is de rode draad in haar leven. Haar opleiding, familie en hobby; alles ademt sport. Vorige maand werd Ruby Vogelzang in haar leeftijds- en gewichtsklasse nog Europees Kampioen jiu jitsu. ,,Ik besef me nu pas hoe bijzonder dat eigenlijk is.”

20 april