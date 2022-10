Drie loodzware olietanks werden vannacht over de Steekterbrug gehesen, met succes

VIDEODe Steekterbrug in Alphen hoeft niet nóg een nacht te worden afgesloten. Het hijsen van drie olietanks, van elk zo’n 50 ton, over de brug heen verliep vrijdagavond laat gladjes.

De forse tanks moeten wijken voor de bouw van een woonwijkje en waren te groot om mee door de brugopening te kunnen varen. Dus werden ze nu met een sterke hijskraan die op een bok staat over de Steekterbrug heen getakeld en op een ponton gezet. Dat ponton kon rond 1.00 uur al richting Moerdijk, want na enkele uurtjes was de klus reeds geklaard.

,,Voor ons is het niks bijzonders, het ging nog sneller dan we verwachtten. Het scheelt wel tijd dat die tanks vrijdag overdag al op de plek waren gezet van een eerder gesloopte watersportwinkel pal naast de brug. Voor de tientallen kijkers die waren opgebleven was het vast een spectaculair gezegd. Maar voor ons is dit eerlijk gezegd dagelijkse kost", vertelt Frans de Boer van hijsbedrijf Hebo.

Julianabrug

De gemeente Alphen en de provincie Zuid-Holland moesten toestemming geven voor de hijsklus. Hoewel die volgens De Boer simpel was, ligt zo’n karwei in Alphen gevoelig, omdat het in 2015 gruwelijk misging met het inhijsen van een nieuw brugdek bij de Julianabrug. Dek en kranen vielen op huizen en winkels. Er vielen geen slachtoffers, maar maandenlang was het een ravage in de Alphense binnenstad. Daarna, onder meer na onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, is afgesproken dat voortaan bewoners zouden worden geëvacueerd bij risicovolle klussen.

Of dat nu nodig was? Alphen verwijst naar de provincie. Een woordvoerder van Zuid-Holland meldt: ,,We hebben tegen de opdrachtgever gezegd dat die moest nadenken of het handig was omwonenden een nachtje elders te laten slapen. Wij kunnen dat niet zomaar opleggen. En we zeiden dat ze een brief moesten verspreiden in de buurt, om de bewoners te informeren over wat ze zouden gaan doen.”

Volledig scherm Het verwijderen van tanks was voor Hebo een simpele klus. Het bedrijf was in 2015 ook betrokken bij het liften van het brugdek van de Julianabrug. Dat was met twee kranen op winkels en huizen aan de Hooftstraat gevallen. © Josh Walet

Cirkel

De opdrachtgever van Hebo, het bedrijf Indumove, heeft zich wel afgevraagd of omwonenden van de Steekterbrug een slaapplek elders moest worden aangeboden. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. ,,Er staan geen huizen in een cirkel van 45 meter rond de bok en daarom was er volgens ons ook geen risico”, laat een woordvoerder van het bedrijf weten.

Bert Boeters van bewonersvereniging Onder de Hefbrug vond evacuatie ook niet nodig. ,,Die gasten weten wat ze doen. Die bok is enorm, we hadden er wel vertrouwen in. Er is zelfs niet gevraagd of mensen hun bootjes even wilden weghalen uit de omgeving van de brug.”

Brug vervangen

De bok die nu bij de Steekterbrug lag, kan maximaal 300 ton tillen. Dezelfde bok van hijsbedrijf Hebo was betrokken bij het liften van het brugdek en de kranen na de eerder genoemde val van de Julianabrug, begin augustus 2015.

Het was trouwens niet de eerste keer dat de opslagsilo’s zijn verplaatst. Ze zijn gebouwd in 1960 en jaren geleden al eens een stuk verplaatst langs de Steekterweg.

De Steekterbrug wordt binnenkort ook vervangen. De provincie Zuid-Holland wil er een vaste brug van maken, maar dit voornemen stuit op weerstand van bedrijven die afhankelijk zijn van de scheepvaart op de Oude Rijn. De provincie zou nog dit jaar met een plan komen, zo is eerder gemeld. Het oude plan ging de prullenbak in, omdat het door Provinciale Staten goedgekeurde budget met miljoenen euro’s zou worden overschreden.

