Drie personen gewond nadat auto over de kop slaat bij eenzijdig ongeval

Griezelen terwijl je op je hamburger wacht: flinke drukte bij hor­ror-McDri­ve

Een keer per jaar is het een enge bedoening om een hamburger te halen bij de McDonalds aan de Gouwelandenlaan in Alphen. Elk jaar verandert de Alphense McDrive tijdens Halloween in een horror-McDrive. Veel mensen kwamen zaterdagavond af op de festiviteiten.

15:31