Drie personen gewond nadat auto over de kop slaat tijdens eenzijdig ongeval

UIT HET OOG Frans won in binnen- en buitenland, maar miste door een enkelbles­su­re de Olympische Spelen

Frans van der Ham is met afstand de meest succesvolle atleet van de Schoonhovense atletiekverenging Avantri. De talentvolle sporter grossierde bij de junioren, senioren en masters in nationale titels op de meerkamp en bij het polsstokhoogspringen. De 68-jarige Schoonhovenaar bekwaamt zich nu in de golfsport.

29 oktober