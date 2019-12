Drones onderschept die drugs gevangenis Alphen binnen probeerden te smokkelen

Bij de penitentiaire inrichting (PI) in Alphen hebben agenten vrijdagavond drones onderschept die pakketjes met drugs over de muur van de gevangenis probeerde te smokkelen. Dit maakt de politie zojuist bekend. Een 28-jarige Rotterdammer is aangehouden, maar de politie is op zoek naar nog twee andere verdachten.

Medewerkers van de gevangenis waarschuwden de politie rond 21.40 uur dat vanaf de Eikenlaan enkele personen vanuit een geparkeerde auto probeerden om met een drone een pakketje over de muur van de gevangenis te krijgen.

Agenten troffen op de Eikenlaan het betreffende voertuig verlaten aan. In de auto vonden zij een geactiveerde controller van een drone en lag ook nog een ongebruikte, verpakte drone.

Op de binnenplaats van de penitentiaire inrichting lag een drone waaraan een pakketje was bevestigd. Een tweede pakketje was beland in de omheining van de gevangenis. Uit onderzoek bleek later dat in de twee pakketjes hard- en softdrugs zat. Zowel de auto, de drones als de drugs zijn in beslag genomen.

Andere agenten hielden in de omgeving een 28-jarige Rotterdammer aan die vermoedelijk hierbij was betrokken. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten. De penitentiaire inrichting onderzoekt voor wie de pakketjes waren bedoeld.

Smokkelnet

Het is niet voor het eerst dat drones worden gebruikt om spullen de gevangenis in te smokkelen. Afgelopen jaar gebeurde dat ook in bij de gevangenis de Schie in Rotterdam. Toen ging het om een telefoon met oplader. Volgens woordvoerster Eveline Petit van de Dienst Justitiële Inrichtingen is het een bekende smokkelmethode. ,,Het komt vaker voor. We schrikken hier nu niet van.”

Op Curaçao hebben ze er nog meer last van dan in Nederland. Daar gebeurt onderschept het personeel bijna wekelijks een drone. De regering heeft daar nu een anti-drone systeem aangeschaft.

Afgelopen voorjaar maakte het kabinet 3 miljoen euro vrij om extra veiligeheidsmaatregelen te nemen bij een aantal gevangenissen. Met name de gevangenis waarbij de luchtplaats gemakkelijk van buiten is te bereiken krijgen extra beveiliging. Zo is gisteren bekend geworden dat de PI in Alphen als eerste gevangenis van het land een zogenoemd smokkelnet over het luchtruim krijgt gespannen. Zo moet dit soort smokkelpraktijken in het vervolg tegen worden gehouden. Ook wordt er gekeken of er extra maatregelen nodig zijn tegen drones.