Drugslabzaak Hoogmade voor de vijfde keer uitgesteld, irritatie bij justitie

De officier van justitie stak de teleurstelling over het vijfde (!) uitstel van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak niet onder stoelen of banken. Er was vrijdag een hele dag voor uitgetrokken. ,,Het onderzoek was al afgerond in 2020. Steeds kwam de verdediging op het laatste moment met nieuwe verzoeken. Ze zijn aan het vertragen. Dat schiet mij als officier in het verkeerde keelgat.” Volgens de raadsvrouw die wel aanwezig was is dat onzin. ,,Er is geen sprake van opzet.”