Dubbel zoveel woningen bouwen in Alphen om het woningtekort op te lossen? Gaat niet lukken

De Alphense woningnood wordt niet versneld opgelost. Het is namelijk niet mogelijk om structureel dubbel zoveel huizen te bouwen in Alphen, concludeert het gemeentebestuur.

We gaan kijken of we flink kunnen bijbouwen, kondigde wethouder Gerard van As begin juni aan. Nu bouwt Alphen zo’n 550 huizen per jaar. Volgens Van As zijn er dubbele aantallen nodig om de woningnood sneller op te lossen.

Maar meer dan duizend huizen per jaar bouwen is niet haalbaar, zo blijkt nu. Dat komt door ‘tal van vertragende factoren die niet binnen onze invloedssfeer liggen’, zo schrijft het gemeentebestuur. De bouwkosten zijn vorig jaar flink gestegen. Ook is er een personeelstekort in de bouw, waardoor projecten vertraging oplopen of zelfs helemaal niet doorgaan.

Duurder en meer bezwaren

En Alphen moet, zolang de stadsranden als de Gnephoek nog niet bebouwd morgen worden - vooral binnenstedelijk bouwen. Die projecten zijn vaak duurder, ingewikkelder en stuiten vaker op weerstand en bezwaar van omwonenden, stelt Alphen. Dat houdt in dat er steeds meer tijd gaat zitten in vaak relatief kleine projecten. Van As zei in juni ook dat stikstofregels mogelijk van invloed zijn op bouwprojecten. En er is nóg een probleem: het stroomnet kan al die nieuwe huizen nog niet aan. De oplevering van een flat bij Avifauna liep om die reden al vertraging op.

Omdat de gemeente die 550 woningen niet genoeg vindt, blijft Alphen inzetten op bouwen aan de stadsranden. Dat is dé sleutel om de woningbouwproductie op te krikken, aldus Alphen.

Toch zit de gemeente in de tussentijd niet stil. ,,Het verhogen van de woningproductie heeft onze volle aandacht.” De prioriteit ligt bij projecten met grote aantallen. Voorbeelden zijn het project Rijnhaven-Oost, waar 2000 woningen moeten komen. Alphen heeft er eerder een subsidie van vijf miljoen euro bij het Rijk en de provincie voor losgepeuterd.

