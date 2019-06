Dwangverpleging voor Bodegraver die zijn vrouw met 71 messteken doodde: ‘Hij handelde vanuit psychose’

BBQ’en aan het water? Dat mag lang niet overal in het Groene Hart

10:27 De familie Van Haperen geniet van het zaterdagnamiddagzonnetje aan de Cattenbroekerplas. ,,Het is voor ons een verlengde van de achtertuin. De jongens liggen al een paar weekenden in het water, ook toen het nog niet zo lekker weer was. Ze zijn niet te houden”, zegt Stephanie, moeder van Benjamin (4) en Boris (3). ,,Het is echt een soort mini-vakantie.”