Een gewonde bij botsing in Alphen

Marco uit Hazerswou­de-Dorp doet alles voor de jeugd en krijgt daarom een lintje: ‘Ik ben totaal verrast’

De jeugdvakantieweek, de voetbalclub, de scouting, al jaren zet Marco Vleeschdrager zich in zijn woonplaats Hazerswoude-Dorp in voor de jeugd. Als beloning speldde burgemeester Liesbeth Spies hem dinsdagavond een koninklijke onderscheiding op. Deze week is de jeugdvakantieweek. ,,Ik ben totaal verrast”, reageerde Vleeschdraager.

16:26