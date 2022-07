Een jaar na de verwoestende brand besluit kipbedrijf in Bodegraven opnieuw te beginnen

Een jaar na de grote brand in het vleesverwerkende bedrijf is die knoop in ieder geval doorgehakt. Maar hoe het nieuwe gebouw er precies gaat uitzien is nog onderwerp van gesprek.

Directeur Edward Windhorst licht toe dat hij de afgelopen periode uitgebreid heeft gesproken met de gemeente. In een bijeenkomst met alle omliggende bedrijven heeft hij vervolgens een eerste ontwerp laten zien. ,,Op basis daarvan is een aangepast ontwerp gemaakt’’, zegt Windhorst.

Eind dit jaar nieuwbouwplan

Dat schetsontwerp wordt nu ter inzage gelegd. Daarna gaat het bedrijf aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen. Daar gaat nog veel tijd in zitten, verwacht Windhorst. Hij hoopt eind dit jaar een uitgewerkt nieuwbouwplan paraat te hebben.

Volledig scherm De grote vuurzee legde vooral de productiehallen in de as. © Josh Walet

Omvangrijke brand

Het kipbedrijf brandde zondag 11 juli grotendeels uit. Alleen het kantoorgedeelte en de hoek met de laadperrons bleef grotendeels gespaard. Maar het vuur was zó omvangrijk dat de productie volledig door zusterbedrijven in Alphen en Bergambacht, plus het moederbedrijf in Duitsland, moest worden overgenomen.

Vorig najaar was nog onduidelijk wat Groenland Kip met de verwoeste vestiging zou doen. Naast herstel of vervangende nieuwbouw was een derde optie om in een andere plaats opnieuw te beginnen.

