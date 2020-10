‘Een op de vier gemeenten in Zuid-Holland in financiële problemen’

Hazerswoud­se huizen omgebouwd naar ‘super geïsoleerd’, mits 70 procent van huurders wil

10 oktober Zo’n 50 huurhuizen in de schildersbuurt van Hazerswoude-Dorp worden volgend jaar omgebouwd naar nul-op-de-meterwoningen. Het is de eerste keer dat verhuurder Habeko zoiets doet. ,,Als het goed uitpakt, hebben we nog honderden woningen waarmee we dit misschien ook gaan doen”, zegt manager Ger Buijs van Habeko.