Een vrouw (53) uit Roelofarendsveen is beschoten door politie: agenten leggen nu aan buren uit waarom

Agenten en medewerkers van corporatie Meer Wonen hebben dinsdagmiddag met bewoners van De Arendshorst in Roelofarendsveen gesproken over het schietincident van zondagavond laat, waarbij een bewoonster (53) in haar been werd geschoten.

Omdat de opkomst niet heel groot was, volgt later deze week nog zo'n sessie, meldt Meer Wonen. De politie geeft uitleg over waarom er is geschoten, maar bewoners kunnen de gelegenheid ook aangrijpen om eventuele problemen onder de aandacht van de corporatie te brengen.

Die laat weten na het voorval geen aanleiding te zien voor extra maatregelen. ,,De woonsituatie is naar behoren. Er is een beheerder en een gezamenlijke ruimte waar regelmatig leuke activiteiten zijn.”

Taser

De neergeschoten vrouw liep zondagavond met een mes. Gewaarschuwde agenten gebruikten eerst een taser (stroomstootwapen), maar zagen zich daarna toch genoodzaakt te schieten. Aan haar beenwond is de vrouw behandeld in een ziekenhuis, daarna is ze achter de tralies gezet. Ze zit nog in de cel, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM).

De vrouw wordt verdacht van bedreiging. Het OM kan nog niet zeggen of dat alleen tegen de opgetrommelde agenten was gericht of ook tegen bewoners. Enkelen van hen zeiden tegen AD Groene Hart dat het wel vaker onrustig is, maar volgens Meer Wonen zijn er afgelopen jaar geen incidenten geweest met de nu neergeschoten huurster.

Onderzoek

Meer Wonen bevestigt dat het van oorsprong bejaardencentrum nu ook wordt gebruikt voor andere huurders. ,,Ons zijn geen klachten bekend over nieuwe huurders.” De gewond geraakte vrouw zou volgens omwonenden psychische problemen hebben, maar daar wil Meer Wonen niet op ingaan.

De Rijksrecherche onderzoekt of de agenten terecht hun vuurwapen trokken. Het OM kan niet zeggen wanneer het onderzoek is afgerond.

