Eerbetoon aan ernstig zieke buschauffeur Peter (56): ‘Hier heb ik geen woorden voor’

Rob weigert in kabaal te zitten van de 10-eu­ro-borrel­vlucht naar Nice: ‘Ik lag ’s nachts wakker van de herrie’

13:56 Hij heeft last van stress en slaapt slecht. Leimuidenaar Rob Loekenbach verzet zich sinds 2009 tegen overlast van Schiphol in allerlei klankbordgroepen, raden en overleggen. Soms wordt hij er moedeloos van, soms put hij toch weer hoop. ,,Een ding is zeker: zonder de stem van bewoners hadden we nu 700.000 vluchten gehad op Schiphol in plaats van 500.000.’’