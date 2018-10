Eerste Nederlandse kiwi is van Alphense bodem

Enige Nederland­se kiwi krijgt de naam Tuatahi

15:25 In Avifauna is er een bijzondere vogel uit een ei gekropen: de Noordereiland-kiwi. Deze bedreigde vogel wordt in slechts zestien dierentuinen in de wereld gefokt. Avifauna is de eerste dierentuin waar dit een jaar een kiwi-jong geboren is.