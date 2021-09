Egels eten zich vlak voor hun winterslaap nog even tonnetje rond: ‘Het zijn nu net kleine boeddha’s’

Auto’s van BN’ers trekken meer aandacht dan geslaagde recordpo­ging popcornbak vullen

11 september Het is Chahid Charrak, online bekend als Dutch Performante, gelukt om in Oudewater een enorme popcornbak te vullen met 170 kuub popcorn. Daarmee is het wereldrecord verbroken. Voor de 750 toeschouwers was het vooral een sensatie dat Chahid hulp kreeg van tientallen andere online beroemdheden.