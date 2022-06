Eigenaar moet watertoren opknappen: Alphen dreigt met handhaving als dat niet gebeurt

Komt dat zien! Voor dit spektakel­stuk over het rampjaar 1672 werd speciaal een boerderij nagebouwd

Heel Zwammerdam loopt de komende weken uit voor het spektakelstuk 1672 NU! Een groep van zeker veertig Dammenaren spelen de gebeurtenissen in het Rampjaar, waarin de Fransen flinke terreur over het dorp strooien. Er is zelfs een boerderij voor nagebouwd midden in de polder. Muzikaal leider Lucienne de Valk (54) uit Zwammerdam is enthousiast.

18:45