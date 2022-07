Eindelijk weer jaarmarktestafette in Alphen

30 km-zone of weg herinrich­ten? Wethouder waarschuwt: 'Niet altijd kan álles’

Hier een 30-km-zone maken terwijl nog veel huizen worden gebouwd? Daar een weg verkeersveiliger maken terwijl de straat nog in goede staat is? Niet altijd kan meteen àlles, wordt de boodschap in Kaag en Braassem.

