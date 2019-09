Eis: half jaar cel voor oud-leraar Wellantcollege na ontucht met 15-jarige leerlinge

De zaak diende dinsdag voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Den Haag. De leerlinge en haar moeder waren aanwezig, samen met een hulpverlener. Het slachtoffer werd niet bevraagd, maar liet haar moeder een verklaring voorlezen.

De ontucht zou zich hebben afgespeeld tussen het najaar van 2017 tot en met voorjaar van 2018 op een locatie op de school. Het raam in het gebouw had de leraar laten afplakken. Toen een andere docent dat verwijderde reageerde de verdachte buitengewoon woedend, zo bleek uit een verklaring van een mede-docent. ,,Ik was boos omdat leerlingen daar T-shirts moesten passen’’, aldus de verdachte op de zitting.

Cadeaus

De ex-docent legde de schuld voor een groot deel bij de leerlinge: ,,Ze zei dat ze verslaafd was aan alcohol en wiet. Ik was de enige die haar kon helpen. Dat ben ik gaan doen, naast de bijlessen die ik haar al gaf. Vanaf haar zestiende verjaardag heeft ze me continu proberen te verleiden om seks met haar te hebben. Ze stuurde me allerlei filmpjes van zichzelf.’’

Advocaat Jansen van de ex-leraar erkende dat zijn cliënt minstens twee keer per week zoende met het meisje en dat zij geregeld bij hem op schoot zat en haar hand op zijn kruis legde. Hij had zich daarbij een keer afgetrokken, maar dat was volgens de advocaat ‘nep’ geweest. Ook had zijn cliënt het meisje seksspeeltjes, glijmiddel, parfum en andere cadeaus gegeven ter waarde van 3000 euro.

Midlifecrisis

Wat zijn cliënt had gedaan was ‘ongepast’ voor een docent, maar het had allemaal geen ‘ontuchtig karakter’. De advocaat hield het op ‘midlifecrisis-achtige verschijnselen’ en vroeg om vrijspraak. ,,Mijn cliënt is al zwaar genoeg gestraft. Hij is een gebroken man, hij is zijn baan kwijt, iedereen kent hem in Boskoop en zijn vrouw en twee dochters zijn anderhalf jaar door een hel gegaan.’’

Slachtofferhulp diende een schadevergoeding in van 6000 euro, namens de toen 15- jarige leerlinge, die met psychische problemen kampt. In haar verklaring schreef het meisje dat de docent zei dat hij van haar hield en wilde dat ze brak met haar moeder en haar vrienden. Hij zat aan haar en hij zei dat dat normaal was. Ze besloot met de zin: ,,Je hebt mijn jeugd letterlijk kapot gemaakt.’’

Uitspraak over twee weken.