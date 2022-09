En de kaaskoningin van Bodegraven is.... Carola

Aan het best bewaarde geheim van de afgelopen weken, is nu een einde gekomen. Wie wordt de kaaskoningin van Bodegraven? Dat is geworden de 48-jarige Carola Onderwater-van der Burg. Zij is geboren en getogen in Woerden, maar woont nu al ruim 20 jaar in Bodegraven.