Ene noodopvang gaat dicht terwijl de andere juist opengaat, hoe zit dat?

Wat crisisnoodopvang ook alweer was? Het is tijdelijke opvang voor mensen die asiel in Nederland aanvragen om te voorkomen dat in het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel mensen buiten moeten slapen.

In Zevenhoven is, sinds de opvang bijna drie maanden geleden werd geopend, een flinke vrijwilligersgroep actief. Taallessen, spelletjesmiddagen, fietsen, een gezamenlijke moestuin. Maar desondanks staat de einddatum van 1 oktober en verhuist deze groep nareizigers naar de tennishal op sportpark De Sniep.

Einddatum is afspraak met gebruikers

En zo gaat het ook bij de opvang in Moordrecht, die ook per 1 oktober afloopt. Het antwoord op de vraag 'waarom’ is simpel, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Dat is zo afgesproken met de gebruikers van die onderkomens.

,,Met sportverenigingen, scholen en andere reguliere huurders heeft de gemeente die afspraak gemaakt. Soms ook zijn er pandeigenaren die na deze datum andere plannen met hun gebouw hebben.’’

Maar het kán ook, gaat de woordvoerder verder. Zo heeft de gemeente Waddinxveen besloten 150 verblijfsplekken in te richten in de tennishal van De Sniep. De crisisnoodopvang in het Van der Valkhotel in Voorschoten wordt van 120 naar ongeveer tweehonderd plekken uitgebreid.

En Leiderdorp overweegt honderd verblijfsplekken te creëren in de vroegere Levensstroomkerk. Daarmee is voor de komende drie maanden weer voldoende capaciteit beschikbaar en worden de gemeenten Nieuwkoop en Zuidplas zogezegd afgelost.

Omslag zichtbaar

De Veiligheidsregio is tevreden hoe de opvang tot nu toe is verlopen. ,,Zo’n opvang levert bij aanvang vaak vragen en kritiek op. We snappen dat mensen aan het idee moeten wennen en nemen al die emoties serieus. Na enige tijd zie je een enorme omslag. Er komt betrokkenheid, vrijwilligers staan op. Waar een noodopvang begint met een spandoek, eindigt deze met een weggepinkte traan omdat men het afscheid moeilijk vindt.’’

