Epileptische aanval was kantelpunt in leven van krachtpatser Kees (1938-2022): ‘Hij werd nooit meer de oude’

met video Advocaat: ‘Praten over wapen­vondst in Alphen is zelfmoord wegens verband met Peter R. de Vries’

De man in wiens schuur in Alphen in maart een enorm wapendepot werd gevonden, vreest voor zijn familie nu de zaak in verband wordt gebracht met onder meer de moord op Peter R. de Vries. ,,Een verklaring afleggen staat gelijk aan zelfmoord”, zei zijn advocaat dinsdag tijdens de behandeling van de strafzaak in Zwolle.

13 september