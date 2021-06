‘Er zit meer verschil tussen mannen onderling en vrouwen onderling, dan tussen mannen en vrouwen’

Uw vakgebied in maximaal honderd woorden?

,,Ik doe onderzoek naar gender stereotype gedrag in de ontwikkeling van een mens van geboorte tot de volwassen fase en de invloed die ouders als opvoeders daarop hebben. In mijn onderzoek betrek ik zoveel mogelijk aspecten van gender stereotypen en genderontwikkeling. Denk aan de naamgeving, het geboortekaartje, het speelgoed, het voorlezen, de ondersteuning bij huiswerk en reactie op gewenst of ongewenst gedrag van jongens en meisjes. Voor mijn promotieonderzoek heb ik daarvoor 4 jaar lang 400 gezinnen dwars door Nederland gevolgd.’’