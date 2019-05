Europarlementariër Esther de Lange over bekendheid, haar zoon en Driebruggen

U heeft een zoon van 8, Lucas. Hoe vindt hij dat heen en weer rijden?

,,Mijn zoon weet niet beter. Ik zat al in het Europees Parlement toen hij werd geboren. Hij vraagt weleens wanneer we op één plek gaan wonen. Voorlopig is dat nog niet het geval. We pendelen heen en weer. Hij heeft hier vriendjes, maar ook in Brussel. Bij de vorige verkiezingen was hij nog niet leerplichtig, nu zit hij in Brussel op school. Vast in Brussel wonen is voor mij ook geen optie. Ik ben een Nederlandse Europarlementariër, dan hoor je in Nederland te wonen. Een gemeenteraadslid moet ook wonen in de gemeente waar hij gekozen is. Brussel lijkt voor de mensen hier al zo ver weg, dan moet je er ook niet gaan zitten. Wanneer Trump iets roept over importheffingen op Goudse kaas, weten mijn collega's in Gouda mij snel te vinden. Qua afstand valt het ook best mee. Een collega uit Groningen die naar de Tweede Kamer in Den Haag moet, heeft een langere reistijd dan ik naar Brussel. En Driebruggen is een verademing. Dat gevoel begint al als ik bij Waarder de afslag neem. Lekker groen en gezonde buitenlucht. Brussel is niet de gezondste stad van Europa.''