Extra betalen voor warmtepomp in je huurhuis? Bodegraven en bouwer krijgen een week om eruit te komen

Gemeente en bouwbedrijf hebben voorlopig een week om eruit te komen in de kwestie rond extra woonkosten voor huurders van nieuwbouwhuizen in Parckweide in Bodegraven.

Het kort geding in deze zaak is aangehouden. Of dat op verzoek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk of van De Raad Bouw is gebeurd, was donderdag niet duidelijk. De Haagse rechtbank heeft in elk geval het vervolg van deze zaak voor 8 oktober in de agenda gezet.

Het conflict draait om de net opgeleverde 25 huurwoningen in het project Parckweide in de wijk Weideveld. Meerdere bewoners kregen bij de overdracht van hun huis te horen dat ze ook een lease- of koopcontract voor de warmtepomp in hun woning moesten tekenen. Dat bedrag was niet in de aangekondigde huurprijs meegenomen. Zij trokken daarop aan de bel bij de gemeente.

Huurconstructie onacceptabel

Wethouder Dirk-Jan Knol (wonen, CDA) noemde deze gang van zaken onrechtmatig. ,,Deze huurconstructie voldoet niet’’, zei hij eerder deze week. ,,Wij vinden dit onacceptabel en het past niet in de afspraken die wij met de ontwikkelaar hebben gemaakt.’’ Knol verwacht dat de gemeente het aangespannen kort geding gaat winnen.

De Raad Bouw is ook de bouwer van het plan Parckweide 3 met vijftig woningen. Ook hier zou de kwestie van een lease- of koop-warmtepomp aan de orde zijn. De inschrijving voor deze fase begint binnenkort, staat op de site van De Raad Bouw te lezen. Parckweide 2 met 72 duurzame eengezinswoningen betreft alleen koopwoningen.

Extra overeenkomst onredelijk bezwarend

De Vereniging Eigen Huis is kritisch op dit soort constructies. Over het algemeen is deze niet toegestaan, zegt een woordvoerder. Zo’n extra overeenkomst met een derde partij is namelijk ‘onredelijk bezwarend’, aldus VEH.

Een uitzondering is er wel. Als een heel woongebouw een gezamenlijke voorziening heeft, mag wél zo'n contract met een derde partij worden opgelegd. De woordvoerder: ,,Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van een collectief systeem waarbij gezamenlijk onderhoud nodig is.’’

