Extra betalen voor warmtepomp in je huurhuis?Bodegraven-Reeuwijk spant kort geding aan

Groene Hart in 1985 Losgebro­ken koe rende dwars door het raam naar binnen, door de kamer en achter weer naar buiten

Alleen de straatnaam - Baas en Domburgstraat - en een bronzen beeld van een varken hebben nog een lijntje naar de plek zoals die er vanaf 1927 tot aan het begin van deze eeuw uitzag. En natuurlijk de foto’s en herinneringen die Bodegravers koesteren en het verleden van de locatie illustreren waar velen in de loop der tijd hun boterham verdienden. We hebben het over het slachthuis van – hoe kan het ook anders – Baas en Domburg.

