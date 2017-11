Extra treinen op traject Leiden-Utrecht

Woordvoerder Martijn den Dekker van de provincie Zuid-Holland: ,,Deze opzet ziet er voor veel reizigers aantrekkelijk uit, verwachten we. Bovendien komen Leiden en Utrecht in tijd veel dichter bij elkaar te liggen. Zo’n snellere intercity zal ook de drukke verbinding tussen Den Haag en Schiphol ontlasten. Reizigers krijgen zo een goed alternatief bij storingen rond Schiphol.’’



Wanneer de treinen volgens deze nieuwe dienstregeling gaan rijden, is moeilijk te zeggen. Anders dan bij de ‘oude’ ideeën voor spoorverbetering ziet NS deze variant wèl zitten omdat er genoeg reizigers worden binnengehaald. ,,Maar dit idee is nog niet kant en klaar in te passen. NS moet nog kijken hoe dit in de dienstregeling moet worden ingepast.’’ Duidelijk is ook dat bij Bodegraven een gedeeltelijke spoorverdubbeling nodig is. Nu moet de ene trein op het station op de andere wachten.



Er zit wel een keerzijde aan de alternatieve opzet. Bij Zoeterwoude is het nieuwe station Zoeterwoude-Meerburg gepland. Dit kan echter niet in de nieuwe dienstregeling worden ingepast, omdat dit veel extra geld kost. De provincie gaat studeren op alternatief openbaar vervoer in samenspraak met de gemeente Zoeterwoude.