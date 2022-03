Femke (31) maakt kans op een Beauty Award: ‘Ik begon tien jaar terug klein, heb nu een eigen pand’

Met haar Salon Sensa zit Femke Tersteeg (31) uit Zevenhoven bij de laatste drie gegadigden voor de Beauty Awards 2022. Ze viel op met vakwerk én een foto die ze even ‘leende’ van The Beatles, al zag ze die nooit live spelen.

De Beauty Awards, leg dat even uit?

,,Dat is een belangrijke prijs als je in onze branche zit. In 2016 won ik al eens een individuele award en dan mag je de vijf jaren daarna niet meedingen. Nu is mijn salon genomineerd. Ik kan nog 100 procent scoren, ja. Twee keer meedoen én winnen. Voor de Beauty Awards mag je jezelf opgeven, dan volgt een uitgebreide vragenlijst en komt er een mystery guest.”

Hadden jullie die door?

,,Jazeker, we hadden gegoogled nadat haar partner een afspraak maakte. Dan zorg je dus dat alles klopt, maar ze is niet extra verwend. We voerden geen toneelstukje op. Blijf jezelf, dat is ook onze kracht.”

Volledig scherm Femke Tersteeg van beautysalon Sensa © Privé-foto

Die Beatles-foto heeft ook geholpen?

,,Dat denk ik wel. Die mannen op dat zebrapad, dat is een legendarische foto, heel herkenbaar. Wij koppelden daar deze gedachte aan: we lopen een avontuur tegemoet. Met een knipoog zeggen we dat we ook zo beroemd willen worden. Die foto is zeven maanden oud, maar ik krijg nog veel leuke reacties.”

Als je zo ambitieus bent, moet je dan niet weg uit Zevenhoven?

,,Nee joh, hier kennen ze ons. We hebben zo’n honderd vaste klanten, velen ook van buiten het dorp. Ik begon tien jaar terug klein, heb nu een eigen pand en daarin is nog ruimte voor groei.”

Iets anders: veel last gehad van corona?

,,Maanden gedwongen dicht zijn, dat is niet leuk. Veel mensen werkten thuis, maar lieten hun body niet verslonzen. Ze kwamen bij ons ontspannen en gunden zichzelf die behandeling.”

Op 24 april worden de Beauty Awards uitgereikt. Tot dan slapeloze nachten?

,,Het is wel spannend, ja. Maar we kijken vooral uit naar dat gala.”

