Fietser aangetikt door autospiegel en komt hard ten val

update met video Grote uitslaande brand in loods in Ter Aar is onder controle, arrestatie voor bedreiging politie­agent

In een grote loods aan de Geerweg in Ter Aar woedt donderdagavond een grote uitslaande brand. De vlammenzee is in de wijde omgeving te zien. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De Geerweg is afgesloten.

10:37