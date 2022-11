Fietsers moeten Goudseweg bij N11 in Bodegraven binnen 3 jaar veilig kunnen oversteken, vindt Tweede Kamer

Deze opdracht wil een meerderheid in de Tweede Kamer geven aan verkeersminister Mark Harbers. Volgende week wordt er in Den Haag gestemd over het voorstel.

Het moet volgens vijf partijen in de Tweede Kamer die de krachten bundelden maar eens afgelopen zijn met de gevaarlijke oversteekplekken bij de N11 in Bodegraven, waar het op de op- en afritten vaak druk is met autoverkeer. Er komen dagelijks zo'n tweeduizend fietsende scholieren langs. Daarvan voelt 80 procent zich onveilig, bleek eerder uit een enquête. De Bodegraafse politiek zint al veel langer op veiligheidsmaatregelen en krijgt nu steun in de Tweede Kamer.

De provincie Zuid-Holland gaf eerder aan dat er geen geld is voor fietstunnels, maar de Kamerleden vinden dat er nu toch snel ongelijkvloerse kruisingen moeten komen bij de plekken waar fietsers oversteken. In een later stadium kan dan de volledige Bodegravenboog (betere aansluiting van de N11 en de A12 richting Den Haag) worden gerealiseerd. Daarvoor is waarschijnlijk zo’n 70 miljoen euro nodig.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.