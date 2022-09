Fietsers slalommen om voetgangers in winkelstraat, ondanks fietsverbod: ‘Het gaat een keer mis’

Natuurlijk, het is de snelste route, en Kees van Keeken begrijpt ergens zelfs nog wel dat fietsers de Van Manderloostraat doorschieten om van het Thorbeckeplein naar de Alphensebrug of vice versa te gaan. Maar fietsen of op een snor- of bromfiets rijden is verboden in de Alphense winkelstraat. Toch lijkt niet iedereen zich aan dat verbod te houden.