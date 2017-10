File op A12 richting Utrecht na ongeval bij Nieuwerbrug

Werken bij An Noer geen optie meer voor verdachte Khalid T.

1 oktober Said Boukayouh, directeur van het schoolbestuur waar An Noer onder valt, reageert geschokt op de aanhouding van Khalid T. De Gouwenaar, directeur van basisschool An Noer en tevens raadslid voor PvdA Gouda, is aangehouden op verdenking van het plegen van ontucht met een 13-jarig meisje.