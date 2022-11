Filosofie om te lachen: de grappen van Paul helpen het leed te verzachten

live twitter 14 jaar cel en tbs geëist voor doden Esmee (14)

Olivier van de G. (33) moet van het OM 14 jaar de cel in voor ontucht met de 14-jarige Esmee, het doden van het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk en het wegmaken van haar lichaam en het bezit van kinderporno. Volg in dit bericht het laatste nieuws over de rechtszaak over de dood van het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk op oudjaarsdag.

17:23