Floriade in zwaar weer, maar From Boskoop houdt de moed erin

Ze loopt al heel wat jaartjes mee in het Boskoopse kwekerswereldje. ,,Ik heb net nog overlegd met de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop over de extra activiteiten die we in juli en augustus op de Floriade zouden doen. Die laten we gewoon doorgaan.” Het gaat om rondleidingen, filmpjes, praatjes van ‘vak-idioten’ en nog veel meer. ,,Het mooiste zou zijn als we ook planten en bomen mogen verkopen op de Floriade, maar dat mag dus niet. Nog niet”, reageert Van der Louw. De Boskoopse is ook CDA-raadslid in de gemeente Alphen.