Fotowedstrijd in het Bentwoud: ‘je ziet dingen die je normaal niet ziet’

Verstoor je de dieren niet, met de komst van allemaal fotografen?

,,Dat zou kunnen, maar we hebben gedragsregels opgesteld. Je mag bijvoorbeeld geen geluiden gebruiken om dieren te lokken. Als je dit wel doet, dan kan een vogel bijvoorbeeld de hele dag bezig zijn met het verjagen van een vijand die er helemaal niet is. Ook kunnen ze dan die dag niet bezig zijn met broeien. Daarnaast is maken van nestfoto's niet toegestaan, dan zou je het proces kunnen verstoren.”

Is een mooie natuurfoto niet vooral een kwestie van geluk?

,,Geluk speelt zeker een rol. Maar het is ook een kwestie van goed voorbereiden. Je kan je vooraf afvragen: rond welke tijd is welke vogel waar? ’s Ochtends kan je veel dichter bij het icarusblauwtje komen, omdat die vlinder dan nog niet helemaal is opgewarmd. In de middag en de avond is dit veel lastiger en zal het dier sneller wegvliegen.”

Ben je niet bang dat een deelnemer vals speelt door een foto te maken in een ander bos?

,,Vals spelen kan altijd. In de jury zitten wel mensen met veel kennis en die weten welke diersoorten er voorkomen in het Bentwoud en welke niet. Daarnaast verraadt de achtergrond van de foto ook veel, maar we gaan er gewoon vanuit dat mensen eerlijk meedoen.”

Is het eigenlijk leuk, natuurfotografie?

,,Ik vind het heel leuk. Je gaat heel goed kijken naar een dier. Wat doet hij of zij? Hoe ziet het beestje eruit? Ik heb bijvoorbeeld vandaag een kwartier naar een blauwe reiger staan kijken. Hij was bezig met het pikken van een jong van een meerkoet. Nou hij heeft ongeveer vijftien pogingen gedaan en het is hem uiteindelijk gelukt.

