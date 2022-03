Fouten gemaakt bij vangen grauwe ganzen, maar geen dierenleed

Rondom de Langeraarse Plassen is de situatie best ingewikkeld. Op een van die plassen, de Geerplas, worden regelmatig ganzen weggevangen. Normaal geeft de provincie in zo’n situatie de Faunabeheereenheid Zuid-Holland opdracht om ganzen weg te vangen zodat er minder landbouwschade is. Die FBE huurt vervolgens een gespecialiseerd bedrijf in om dat te doen. Over en weer wordt dat gemeld.