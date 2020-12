Gaat Liselotte uit Nieuwkoop Project Rembrandt winnen? ‘Het gaat nu pas beginnen’

,,Ik heb de eerste serie van het programma gezien’’, vertelt Van der Zwet in haar atelier in Nieuwkoop. ,,Wat mij toen opviel was dat iedereen in zo’n korte tijd zoveel stappen maakte in hun ontwikkeling. Toen bleek dat er een tweede serie kwam, vroegen veel mensen mij of het iets voor mij zou zijn.’’



Negenhonderd amateur kunstenaars stuurden ieder twee kunstwerken in, in de hoop te worden uitgekozen. Van deze Zwet behoorde tot dertig gelukkigen. ,,Ik had twee portretten ingezonden, met als motivatie dat ik verder wilde komen en dat ik het krijgen van feedback van mensen met wie je anders niet omgaat, een leuke manier vindt.’’