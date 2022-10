Galloway-kalfje (4 maanden) overleden na aanrijding: ‘Vraagtekens bij het feit dat hier scooters rondrijden’

Een Galloway-kalfje is zaterdagavond op het Weteringpad aangereden door een scooter. Het dier is daarna gevallen en overleden. Het is de eerste keer in dertig jaar dat er een ongeluk met de loslopende runderen in Alphen is gebeurd.