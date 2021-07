Gat in dijk, weilanden in Reeuwijk onder water

Hoog water in de grote rivieren: loopt het laaggele­gen Groene Hart gevaar te overstro­men?

21 juli Langdurige regen, overvolle rivieren en overstromingen; de beelden van ondergelopen gebieden in Limburg, Duitsland en België staan nog op het netvlies. Het water in de Maas zakt weer en in de Lek staat het hoog. Gaan wij daar last van krijgen in het Groene Hart met z’n lage polders?