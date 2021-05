Gedetineerde valt in cel en komt vast te zitten tussen toiletpot en muur; traumahelikopter rukt uit

Eíndelijk lekker weer, steek die barbecue maar aan! Met deze tips van de professio­nal smaakt je vlees het lekkerst

17:28 De zon is terug, de temperatuur stijgt en dus hangt er straks in veel wijken een heerlijke barbecuelucht. Dat werkt aanstekelijk. Voor BBQ-specialisten hoeft het geen goed weer te zijn om het vlees op de grill te leggen: ,,De tijd van het cremeren van een speklapje is voorbij.”