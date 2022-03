Géén 1 aprilgrap! Het wordt -5 graden; zo overleef je de sneeuw en vrieskou

Een laag sneeuw in het voorjaar. Dat is bijzonder, zegt weerman Mees. ,,Het is zeker vijftien jaar geleden dat het omstreeks deze tijd heeft gesneeuwd.” Hij verwacht enkele centimeters sneeuw op donderdagochtend en vrijdagavond. ,,Het zijn erg lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Het is voor meteorologen toch al een erg leuk seizoen; we hebben flinke stormen gehad, hoge temperaturen in de wintermaanden en nu dus sneeuw in de lente.”