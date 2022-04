Geen boze buren of woningbouw: Vegaboerderij heeft eíndelijk een plek gevonden

Ineens komt er een bus met Oekraïense vluchtelin­gen aan, maar waar vangen we ze op? ‘De helft bij particulie­ren’

Ineens stapt er een groep vluchtelingen uit Oekraïne uit de trein of stopt er in Woerden of Montfoort een bus. Hoe krijgen zij een veilig onderkomen? Dat is een klus voor de Veiligheidsregio. ,,Opvang is voor 50 procent bij particulieren.”

9 april