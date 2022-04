Geen doorbraak in zaak ‘Indiaan’, ook na nieuw onderzoek geen verdachte in vizier voor 22 jaar oude moord

Politie en justitie hebben geen doorbraak weten te forceren in de moordzaak rond Hans Schonewille (47), alias de Indiaan. Ondanks nieuw onderzoek de afgelopen anderhalf jaar, is een oplossing is uitgebleven.

De zaak die al jaren muurvast zit, blijft daarom een cold case. Zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Leidenaar Schonewille werd op 11 juni 1999 dood gevonden op een afgelegen parkeerplaats aan de Treinweg in Aarlanderveen. Schonewille werd gevonden in een plas bloed, door een agent die buiten diensttijd zijn hond uitliet. Alles wijst erop dat de man uit Leiden in koelen bloede is doodgeschoten. Maar wie dat heeft gedaan, kreeg de politie ook na ‘intensief onderzoek’ niet opgehelderd.

Daarom werd de moordzaak een cold case. Dat zijn zeer ernstige, maar onopgeloste delicten waarvoor een minimale gevangenisstraf van 12 jaar staat en waarvoor de politie regelmatig nog aandacht vraagt. Dat gebeurde de afgelopen maanden ook in de opsporingsprogramma’s van de politie op de televisie.

Podcast

In de hoop toch nog tot een doorbraak te komen, maakten justitie en Opsporing Verzocht een podcastserie over de moord. In zes afleveringen werd geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen over het motief en de dader of daders. Voor de gouden tip werd 30.000 euro uitgeloofd. Maar die kwam niet voorbij, ook al doken nieuwe namen en scenario’s op.

Volledig scherm Hans Schonewille en zijn echtgenote. Op 11 juni 1999 ontdekte een politieman op een parkeerplaats in Aarlanderveen het levenloze lichaam van Hans Schonewille, bijgenaamd ‘de Indiaan’, uit Leiden. © AvroTros

Het cold-caseteam van de politie deed ‘uitgebreid’ recherche-onderzoek en ook forensisch onderzoek. Onderdeel van dat eerste was het opnieuw bevragen van getuigen en ‘andere betrokkenen’. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht tientallen sporen om die met nieuwe technieken nogmaals te onderzoeken, maar tevergeefs.

Ook deelde de politie flyers uit, checkten agenten tips en deden zij navraag in de uitgaanswereld. De ‘Indiaan’ was een horecaman, een bekende in het Leidse. Hij verhuurde speelautomaten en organiseerde in die tijd de illegale lotto.

Spijtig

Zes personen waren kortstondig in beeld en zijn gehoord. Justitie besloot echter niet over te gaan tot vervolging, omdat de verdenking te mager was. ,,In Leiden en omgeving is veel over de zaak gepraat, maar dat heeft niet geleid tot concrete, feitelijke aanwijzingen over wat er met Schonewille is gebeurd”, volgens het OM. ,,Dit is met name spijtig voor de nabestaanden, die nog dagelijks worstelen met de vraag wat hem is overkomen, waarom en wie daarvoor verantwoordelijk is of zijn.”

De zaak blijft een cold case. Dat wil volgens het OM zeggen dat hij weer wordt opgepakt zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt.