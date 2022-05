Geen plofkip maar drugskip: diepvriesmaaltje vol met drugs onderschept

Koren in zwaar weer door coronacri­sis? Niet te merken op festival in Alphen: ‘Dit is een geweldig evenement’

Popkoren, gospelkoren, shantykoren, vrouwenkoren, mannenkoren... Het korenfestival dat dit weekend in Alphen is gehouden is het bewijs dat er nog volop muziek zit in koren. Dat lijkt goed nieuws na eerdere berichten die stelden dat er 14.000 koorleden waren gestopt in coronatijd.

8 mei