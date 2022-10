‘Geen reden om te stoppen met proef die auto’s weert van Ziendeweg’

Dit antwoorden burgemeester en wethouders van Alphen op vragen van raadslid Ank de Groot (RijnGouweLokaal). Zij verbaasde zich over resultaten van een onderzoek door tegenstanders van de afsluiting. Die weken nogal af van wat de gemeente eerder meldde over meningen van betrokkenen. Het komt er volgens De Groot op neer dat de gemeente (vooraf) een veel gunstiger beeld schetste over de wens om de weg voorlopig af te sluiten dan in de praktijk het geval was. Burgemeester en wethouders delen die mening overigens niet.