Geen som te gek voor rekenwonder van 79 jaar: ‘De wortel van 237.109? 486,94 natuurlijk!’

Na enige tijd wordt hij naar binnen gewenkt en richt zijn vizier op de sommen. De wortel van 237.109? 486,94 natuurlijk. Het kwadraat van 684? Het duurt niet lang of Bouman schrijft 467.856 op. Feilloos. De monden van de onderbouwleerlingen van het vwo, die zich vrijwillig hebben aangemeld voor het blokuur gastlesrekenen op maandagmorgen, vallen nog net niet open. ,,Heel bijzonder”, zegt de 13-jarige Olivier uit 2 vwo. ,,Hij zei net: ik denk dat ik het talent van God in mijn schedel heb gekregen”, zegt de 15-jarige Flo uit 3 vwo.

Schatkamer

Wat zegt hij er zelf over? ,,Ik heb geen geheimen. Ik hou mijn geheugen bezig van de vroege morgen tot de late avond. Ik heb er een eigen spreuk op bedacht. Je geheugen is je schatkamer, zorg dat-ie goed gevuld is.”

Bouman is inmiddels een bekend en vermaard rekenartiest. Acrobaat, kunstenaar. Hij schitterde in spellen en quizzen op tv, zelfs bij de Oosterburen. De laatste jaren brengt hij zijn kennis van het hoofdrekenen (,,rekenmachines verpesten de mens, want ze geven je alleen een antwoord en geen inzicht) graag over. Soms op senioren, soms op leerlingen. ,,Kennis die je voor jezelf houdt, dient geen redelijk doel.” Bouman, die wereldwijd tot de toptien van rekenbollebozen hoort, vier wereldrecords op zijn naam heeft staan en aan verschillende hoofdreken-WK’s meedeed, had een carriere als autobandenverkoper bij Michelin. ,,Daar kwam ook rekenen bij kijken.”