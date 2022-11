Geen stalen damwand: aardappelzetmeel ingezet om oevers langs Oude Rijn te versterken, hoe werkt het?

Aardappelzetmeel is al sinds mensenheugenis een middel om sauzen of banketbakkersroom te binden, of om cake een zachte textuur te geven. De provincie Zuid-Holland gaat het goedje nu gebruiken om oevers langs de Oude Rijn op een duurzame manier te verstevigen.

,,Vorig jaar hebben we een succesvolle proef gedaan om op een natuurvriendelijke manier de oevers te verstevigen en het bleek te werken”, legt Tessa van Nierop uit. Als adviseur bij de provincie Zuid-Holland houdt ze zich dagelijks bezig met het onderhoud van vaarwegen in de provincie. ,,De constructie is al geplaatst. Volgend jaar mei, tijdens het groeiseizoen, worden de plantjes erin gezet. Die gaan dan wortels schieten, groeien en houden op een natuurlijke wijze de oevers bij elkaar.”

De vraag is hoe aardappelzetmeel, een alledaagse verschijning in de keuken, hieraan bijdraagt? ,,Dat zit zo: in een brede rivier als de Oude Rijn is een stalen damwand niet de beste oplossing voor de ecologie.”

Eerder is er al een stalen wand geplaatst waar gaten in zaten, legt Van Nierop uit. ,,Bij gebrek aan beter. Zodat er vissen doorheen konden. Maar we merkten dat plantjes daar niet goed gedijden. De oevers kalfden zelfs langzaam af en kwamen steeds dichter bij de weg op sommige plekken.”

Ongewenste stoffen

De oplossing kwam van een startup die de gemeente een idee presenteerde dat was gebaseerd op aardappelzetmeel. ,,We vertelden over ons oeverprobleem, waarop zij met aardappelzetmeel een soort raster hebben gemaakt waar planten in kunnen worden gezet. Die hechten zich vervolgens beter aan de oevers en groeien daardoor beter als ze eenmaal in het water staan.”

Met staal of plastic bestaat het gevaar dat er ongewenste stoffen in het milieu terecht komen. ,,Het aardappelzetmeel lost binnen drie jaar helemaal op. Wat overblijft is een natuurlijke oeverversteviging.”

