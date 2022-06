Geen woorden maar daden, belooft nieuwe coalitie Nieuwkoop; maar oppositie wil eerst zien, dan geloven

Krankzin­nig duel waarin 12 doelpunten vallen en zélfs keeper scoort: ‘Hier is een documentai­re van te maken’

Zelden zullen de spelers van Groeneweg en Floreant zo’n krankzinnig duel hebben gespeeld als zaterdagmiddag. In de strijd om promotie naar de derde klasse maakten beide ploegen er een waar spektakelstuk van. Na 90 minuten stond er een 5-5 gelijkspel op het bord. Na verlenging was dat 6-6 en brachten strafschoppen uitkomst in het voordeel van Groeneweg.

12 juni