Gek van vliegtuigen? Schietsportcentrum zet nagebouwde romp van Fokkervliegtuig te koop

Origineel

De koper moet wel wat ruimte voor het model beschikbaar hebben: de oppervlakte van de nagebouwde romp is 3,25 bij 12 meter. ,,De stoelen, het tapijt en de galleycar zijn origineel uit een Fokker 70/100, de rest is zelf gebouwd”, zegt Van Rijen. Een galleycar is een trolley waarmee in het vliegtuig drinken en eten wordt uitgeserveerd. ,,Ik zit zelf al ruim 33 jaar in het Fokkerproduct en had ook toegang tot originele onderdelen.”