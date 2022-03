Gemeente geeft toestemming om open te gaan; flink druk bij Sunset Beach Bar aan Zegerplas;

GOUDEN POLLEPEL In dit restaurant hangt een complete zeilboot aan de muur en een fles champagne kost 7500 euro

De binnenkomst in The Harbour Club is in alle opzichten overweldigend. In de eetzaal gaan de oordoppen in en uit. De fles champagne van 7500 euro laten we links liggen. Van de decoratieve anjer nemen we maar een klein hapje.

